Бушманов считает, что ужесточение лимита может привести к завышенным зарплатам и потере мотивации футболистами

Бывший футболист ЦСКА Евгений Бушманов поделился с «СЭ» мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

«Я за конкуренцию. Создание жесткого лимита, ограничение себя — минус конкуренция. По-настоящему сильные игроки вырастают, когда в каждой команде есть нормальная конкуренция. Отсутствие лимита? Наверное, сейчас вряд ли возможно об этом говорить. В идеале — чистая конкуренция всегда — двигатель прогресса. Хотелось бы, чтобы наш футбол развивался и не было искусственных вещей. На мой взгляд, они тормозят развитие. Надеюсь, что будет какое-то разумное решение. Совсем недавно был плюс-минус такой лимит, мы видели, к чему это приводит: завышенные зарплаты, потеря мотивации у многих игроков, из-за чего мы их теряем. Будем надеяться, что разум возобладает», — сказал Бушманов «СЭ».

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.