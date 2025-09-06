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Бушманов считает, что ужесточение лимита может привести к завышенным зарплатам и потере мотивации футболистами

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист ЦСКА Евгений Бушманов поделился с «СЭ» мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

«Я за конкуренцию. Создание жесткого лимита, ограничение себя — минус конкуренция. По-настоящему сильные игроки вырастают, когда в каждой команде есть нормальная конкуренция. Отсутствие лимита? Наверное, сейчас вряд ли возможно об этом говорить. В идеале — чистая конкуренция всегда — двигатель прогресса. Хотелось бы, чтобы наш футбол развивался и не было искусственных вещей. На мой взгляд, они тормозят развитие. Надеюсь, что будет какое-то разумное решение. Совсем недавно был плюс-минус такой лимит, мы видели, к чему это приводит: завышенные зарплаты, потеря мотивации у многих игроков, из-за чего мы их теряем. Будем надеяться, что разум возобладает», — сказал Бушманов «СЭ».

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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