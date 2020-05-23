Врач «Спартака» рассказал, как Зелимхан Бакаев переносит коронавирус

Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский рассказал, как полузащитник Зелимхан Бакаев переносит коронавирус.

По итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания. Хавбек остался в Москве и переносит болезнь дома.

— Сейчас футболист помещен на домашний карантин, — приводит пресс-служба «Спартака» слова Бутовского. — Хочу подчеркнуть, что у Зелимхана отсутствуют любые клинические проявления болезни, она протекает бессимптомно. В ближайшее время игроку будет проведено дообследование. Решение о принятии Бакаевым участия в тренировочном процессе вместе с командой будет принято после истечения карантина, а также по итогам двух отрицательных ПЦР-тестов в течение четырех дней.

На 23 мая в России зафиксировано 335 882 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 9 434 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 3 388 человек, сегодня зафиксировано 139 случаев смерти.