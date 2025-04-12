Врач «Оренбурга»: у Татаева перелом стенок гайморовой пазухи

По словам врача «Оренбурга» Павла Четверикова, защитник этой команды Алексей Татаев на 39-й минуте матча 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2) «получил перелом передней и латеральной стенки гайморовой пазухи справа, гемоцеле справа».

Оказанная помощь: обезболивание, транспортировка в специализированный стационар».

Такая запись сделана в протоколе игры.