«Рубин» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Появились стартовые составы «Рубина» и «Локомотива» на матч 24-го тура РПЛ.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Безруков, Рожков, Вуячич, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Самошников, Сильянов, Лукас Фассон, Монтес, Баринов, Батраков, Годяев, Воробьев, Пиняев.

Игра состоится на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.