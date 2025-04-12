«Пари НН» — московское «Динамо»: Трошечкин вывел хозяев вперед на 60-й минуте

«Пари НН» вышел вперед в матче 24-го тура чемпионата России против московского «Динамо» — 1:0.

На 60-й минуте счет открыл Александр Трошечкин, для которого этот мяч стал первым за нижегородцев в нынешнем сезоне.

Игра проходит в Нижнем Новгороде.