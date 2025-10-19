Врач «Динамо» рассказал о состоянии здоровья Лунева: «Точно не сыграет на следующей неделе»

Врач «Динамо» Александр Родионов прокомментировал состояние здоровья голкипера Андрея Лунева, который пропустил матч против «Ахмата» (2:2) в 12-м туре РПЛ.

«У него травма локтя, небольшое растяжение. Он получил повреждение во время тренировки буквально на днях. Точно не сыграет на следующей неделе», — сказал Родионов.