Врач ЦСКА Безуглов: «Зайнутдинов — в Стамбуле, про Карраскаля вы все знаете лучше меня»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о футболистах, пропускающих матч 5-го тура РПЛ с «Динамо».

«Сегодня в игре против «Динамо» будут недоступны по медицинским показаниям для тренерского штаба Игорь Акинфеев и Милан Гайич. Оба могли принять участие в игре, но, учитывая целый ряд факторов, связанных с играми, которые будут в будущем, сроком восстановления, тренерский штаб решил не рисковать. В ближайшее время они вернутся к общей группе, переживать не стоит. Но сегодня было принято такое решение. Бахтиер Зайнутдинов находится в Стамбуле, чем он сейчас там занимается — мы точно не знаем. Точно знаем, что он здоров. Что касается Карраскаля, то о нем вы все знаете лучше, чем я», — сказал Безуглов перед матчем.

Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 15.00 по московскому времени. ЦСКА на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков. «Динамо» с 7 очками идет на 7-й строчке.

Ранее стало известно, что полузащитник армейцев Бактиер Зайнутдинов прилетел в Стамбул для подписания контракта с «Бешикташем». Также сообщалось, что нападающий Хорхе Карраскаль может покинуть ЦСКА.