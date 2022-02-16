Безуглов: «Тренерский штаб ЦСКА решил освободить Языджи от матча с «Мурсией». Он провел индивидуальное занятие»

Безуглов объяснил отсутствие Языджи в заявке ЦСКА на матч с «Мурсией»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал отсутствие полузащитника команды Юсуфа Языджи в заявке на товарищеский матч с «Мурсией».

«Мы отслеживаем состояние игроков и следим за тем, чтобы на них не выпала чрезмерная нагрузка, — приводит слова Безуглова пресс-служба московского клуба. — В соответствии с показателями тренерский штаб ЦСКА решил освободить Языджи от матча с «Мурсией». Он провел индивидуальное занятие».

Встреча ЦСКА с «Мурсией» состоится сегодня, 16 февраля, на тренировочных сборах в испанском Кампоаморе. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

19 февраля армейцы вылетят в Турцию, где проведут заключительный этап подготовки ко второй части сезона. Тренировочные сборы красно-синих завершатся 24 февраля.

26 февраля ЦСКА сыграет со «Спартаком» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ. Начало — 19:00 (мск).