Врач «Арсенала» рассказал, как противостоять коронавирусу

Главный врач «Арсенала» Александр Резепов дал советы, как можно уменьшить риск заболевания коронавирусом. Из-за коронавирусной инфекции уже был прерван розыгрыш большинства соревнований по всему миру, ВОЗ объявила о пандемии.

— У него есть два способа передачи: воздушно-капельный и контактный, — цитирует офциальный сайт «Арсенала» Резепова. — Мы должны максимально минимизировать уровень распространения коронавируса. Нужно, в первую очередь, избегать мест с большим скоплением людей. Это кинотеатры, магазины, торговые центры, кафе, рестораны, общественный транспорт. Если вы вынуждены находиться в таких местах, не забывайте надевать маску и старайтесь чаще обрабатывать руки, телефоны и личные вещи антисептиками. Наконец, постарайтесь больше находиться дома и только при необходимости посещать людные места.

— Опасность Covid-19 не преувеличена? Можно ли использовать какие-то препараты, чтобы сейчас как-то понять свой иммунитет?

— Нет, мы стоим перед реальной угрозой. В то же время нельзя поддаваться панике. Каждый из нас должен четко понимать, откуда исходит эта инфекция, как мы ее можем предотвратить. На данный момент вакцины и адекватного лечения от коронавируса нет. Сейчас самое главное не позволить вирусу распространяться. Помочь это сделать могут только карантинные мероприятия. И еще один очень важный момент. На время повышенной эпидемиологической ситуации нужно исключить рукопожатия, обнимания и поцелуи, так как именно через контакты между людьми вирус распространяется быстрее всего. Нельзя касаться не обработанными антисептиком руками лица, носа, глаз — это прямой путь передачи инфекции.

Повторюсь, на данный момент вакцины против этой инфекции нет. Не стоит тратить деньги на покупку дорогостоящих препаратов для поднятия иммунитета, они точно не помогут, вы рискуете лишь усугубить положение. Если вы вдруг чувствуете, что у вас появляется температура или другие симптомы, сразу обращайтесь к врачу. Не нужно заниматься самолечением.

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