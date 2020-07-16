«Впервые поговорили об этом с «Миланом». Лаксальт готов к переезду в чемпионат России
16 июля 2020, 23:33
Ариэль Красовски, агент защитника «Милана» Диего Лаксальта, подтвердил интерес к своему подопечному со стороны «Локомотива».
— Вчера мы впервые поговорили об этом с «Миланом», спросив, на каких условиях клуб готов отпустить Лаксальта, — цитирует агента MilanNews.it. — Если два клуба договорятся, Диего без проблем будет играть в России.
Переговоры? Я всегда настроен оптимистично.
27-летний уругваец в 22 матчах за «Милан» сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 22 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона.
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