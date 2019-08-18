«Впереди еще много рекордов!» «Локомотив» поздравил Семина с 600-м матчем в чемпионате России
19:00
Пресс-служба «Локомотива» перед игрой 6-го тура РПЛ с «Динамо» поздравила Юрия Семина с 600-м матчем на посту главного тренера московской команды в чемпионатах России.
«По этому показателю Сёмин занимает первое место в истории, опережая Валерия Газзаева на 115 игр. Мы поздравляем Юрия Палыча! Впереди еще много рекордов!» — написано в сообщении пресс-службы «Локомотива».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи