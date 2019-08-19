Войцех Ковалевски: «В дерби лучшими были Джикия и Жиго»

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился своим мнение о матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1). Он отметил игру вратаря и защитников.

— В игру лучше вошел ЦСКА. В первом тайме Максименко выручил команду. Во втором тайме Спартак прижал ЦСКА к своим воротам, забив первый гол, были моменты, чтобы поразить второй раз. ЦСКА использовал один из своих моментов. Перерыв повлиял на ход матча, а после него Спартак использовал свой момент. По первому тайму самым ярким был Максименко. Во всей игре были лучшими Жиго и Джикия. Они также показывают хорошее качество в атакующих действиях.

— Как оцените игру Максименко?

— Видно, что он с каждой игрой прибавляет в уверенности. Есть моменты, когда оборона Спартака теряет концентрацию. Поначалу было непонятно за счет чего Спартак будет переигрывать ЦСКА. У армейцев в этой зоне было преимущество. Спартак должен быстро восстановиться и подойти к следующей игре готовыми. Им пока не всегда хватает концентрации. (Арман Мкртчян)