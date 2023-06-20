Агент Ларсена заявил, что федерация футбола Норвегии вынудила футболиста покинуть Россию

Футбольный агент Микаил Адампур, представляющий интересы бывшего полузащитника «Пари НН» Ларса Олдена Ларсена, высказался о переходе норвежского футболиста в голландский НЕК.

«Есть сожаление, что из-за обстоятельств, которые никак не связаны с футболом, Ларсу не удалось в полной мере проявить себя в «Пари НН». Мы благодарны клубу и болельщикам «Пари НН», что тепло приняли Ларса в России. Федерация футбола Норвегии вынудила Ларса покинуть Россию, хотя он хотел остаться в клубе. В этой непростой ситуации мы рады, что «Пари НН» хотя бы получит деньги за трансфер в Голландию», — приводит слова Адампура Metaratings.ru.

Ларсен перешел в «Пари НН» в феврале 2022 года и успел сыграть в 5 матчах. В марте того же года форвард приостановил контракт с нижегородским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА.

Минувший сезон Ларсен провел в аренде у шведского «Хеккена». На его счету 8 голов и 6 результативных передач в 17 матчах.

15 июня форвард подписал контракт с голландским «НЕКом».