В Госдуме позитивно восприняли слова Дегтярева о возвращении пива на стадионы

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова министра спорта РФ Михаила Дегтярев о необходимости возвращения пива на стадионы.

«Я позитивно воспринял слова Дегтярева о возвращении пива на стадионы. Считаю, что если Михаил Владимирович включится в этот вопрос, то скорость на восстановление пива на стадионах усилится. Мы понимаем, что министерство спорта является подразделение структуры правительства и нам нужно именно в правительстве снять санкции. Вы знаете, что у нас есть один нерешенный вопрос — это Минздрав. Думаю, что Михаил Владимирович с коллегами из Минздрава ускорит вопрос по снятию всех препонов, которые сейчас мешают. Вы знаете, что коллеги из Минздрава нас немного притормозили во втором чтении, а немного притормозили — это с 2019 года. Надеемся, что Дегтярева услышат», — сказал Свищев «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения футбольных Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.