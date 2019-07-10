Вопрос о внедрении Fan ID в чемпионате России отложен до 2020 года

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отметил, что вопрос о внедрении паспорта болельщика (Fan ID) на матчах чемпионата России отложен до 2020 года.

В феврале Министерство спорта РФ разработало проект концепции применения Fan ID на матчах премьер-лиги и Кубка России, планировалось, что Fan ID будет внедрен с 1 июля. В конце июня президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявлял, что организация ждет ответа Минкомсвязи РФ по предложению о внедрении паспорта болельщика.

– Этот вопрос не поднимался на последних заседаниях исполкома РФС и общих собраниях клубов РПЛ, – цитирует ТАСС Прядкина. – Но рабочая группа существует, она работает в рамках Министерства спорта, от нас там активное участие принимает Александр Аркадьевич Мейтин (директор по безопасности и работе с болельщиками премьер-лиги). Внедрение отложено на год, к следующему сезону.