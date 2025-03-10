Волочкова поздравила Дзюбу с рекордом и рассказала, как футболист помог ей в поисках врачей

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «СЭ» поздравила форварда «Акрона» Артема Дзюбу с рекордом по голам в истории российского футбола.

9 марта Дзюба отличился в матче 20-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:0). 36-летний форвард забил пятый мяч в сезоне и 234-й в карьере.

— Я счастлива за Артема. Всегда восхищаюсь людьми настоящими, которые совершают большие дела во славу спорта и балета России. Я Артема всегда защищала. Знаю, что была ситуация, когда его очень неприятно подставили, слили какое-то видео. Но это неважно! Я хочу поблагодарить его и Дмитрия Тарасова, благодаря которым нашлись лучшие доктора, которые меня восстанавливают.

— И Артем, и Дима помогали в поисках врачей для вас?

— Да, они оба помогли. Им просто огромное человеческое спасибо.

Дзюба опередил Александра Кержакова и единолично возглавил «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

(Дарик Агаларов)