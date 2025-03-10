Шелия — об уходе Камило из «Ахмата»: «Это будет на его совести»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия в разговоре с «СЭ» высказался об уходе полузащитника грозненцев Камило из клуба.

Футболист не явился на сборы, а затем расторг контракт в российским клубом и перешел в «Гремио».

«Пусть это будет на его совести. Он так решил... Посчитал, что для него это будет лучше. У каждого свое мнение, но оставим это на его совести. Я португальским не владею, но знаю, что Силва говорил с ним, пытался убедить вернуться, но он решил для себя так. Устраивать из этого трагедию не стоит», — сказал Шелия «СЭ».

Камило выступал за «Ахмат» с лета 2023 года. Он провел за грозненцев 50 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 1,2 миллиона евро.