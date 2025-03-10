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Шелия — об уходе Камило из «Ахмата»: «Это будет на его совести»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия в разговоре с «СЭ» высказался об уходе полузащитника грозненцев Камило из клуба.

Футболист не явился на сборы, а затем расторг контракт в российским клубом и перешел в «Гремио».

«Пусть это будет на его совести. Он так решил... Посчитал, что для него это будет лучше. У каждого свое мнение, но оставим это на его совести. Я португальским не владею, но знаю, что Силва говорил с ним, пытался убедить вернуться, но он решил для себя так. Устраивать из этого трагедию не стоит», — сказал Шелия «СЭ».

Камило выступал за «Ахмат» с лета 2023 года. Он провел за грозненцев 50 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 1,2 миллиона евро.

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Гиорги Шелия
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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 6
П
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Ахмат

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