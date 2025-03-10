Гафин: «Почему я должен говорить о Карпине?»

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 20-го тура РПЛ с «Динамо» Махачкала (4:0) высказался о слухах, согласно которым команду может возглавить Валерий Карпин.

— С одной стороны, есть тренер, с другой — разговор о Карпине не прекращается именно в медиа.

— Мы смотрим на это очень просто. У Марцела Лички контракт с клубом, он главный тренер команды, он им был и есть.

— Вы сознательно не хотите говорить о Карпине?

— Почему я должен о нем говорить? Все, что пишется на эту тему, генерируется журналистами и инсайдерами. Я не отношусь ни к одним, ни к другим, чтобы разгонять эту тему.

— Как отнеслись к литературному творчеству Марцела, который стал выпускать философские картинки в соцсетях?

— Надеюсь, что мысли, которые пытается донести до своей аудитории наш тренер, верные и своевременные, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».