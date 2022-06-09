Спиридонов считает, что надо возвращать Карпина в «Спартак» в случае ухода Ваноли

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера московского клуба.

«Ну, выиграл он кубок, но я не понял его как тренера. Ни рыба, ни мясо. Надо Валеру возвращать! Он там все настроит, только дайте ему работать. Чехарда с тренерами надоела. Уже не обращаю на все это внимание, я сосредоточен на свой семье. Пускай вертятся как хотят», — сказал Спиридонов «СЭ».

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. Под его руководством клуб занял 10-е место в сезоне-2021/22 РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Карпин тренировал «Спартак» с 2009-го по 2012-й и с 2012-го по 2014 год. Вместе с ним москвичи становились дважды вице-чемпионами России (2009, 2011/12).