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Спиридонов — о возможном уходе Ваноли из «Спартака»: «Надоела чехарда с тренерами. Надо возвращать Валеру!»

Спиридонов считает, что надо возвращать Карпина в «Спартак» в случае ухода Ваноли
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алексей Спиридонов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
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Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера московского клуба.

«Ну, выиграл он кубок, но я не понял его как тренера. Ни рыба, ни мясо. Надо Валеру возвращать! Он там все настроит, только дайте ему работать. Чехарда с тренерами надоела. Уже не обращаю на все это внимание, я сосредоточен на свой семье. Пускай вертятся как хотят», — сказал Спиридонов «СЭ».

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. Под его руководством клуб занял 10-е место в сезоне-2021/22 РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Карпин тренировал «Спартак» с 2009-го по 2012-й и с 2012-го по 2014 год. Вместе с ним москвичи становились дважды вице-чемпионами России (2009, 2011/12).

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексей Спиридонов
Паоло Ваноли
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

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