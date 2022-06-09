Экс-футболист МЮ Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию La Gazzetta dello Sport об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака».

«Я не думаю, что это большая потеря для «Спартака». Это было бы серьезной потерей, если бы они заняли первое место, а так они заняли десятое. Думаю, всем понятно, по какой причине он покидает свой пост. Мне кажется, в текущей обстановке было бы целесообразно назначить российского тренера», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. Под его руководством клуб занял 10 место в таблице РПЛ.