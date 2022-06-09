Колосков считает, что Ваноли себя ничем особым не проявил в «Спартаке»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака».

«Морочил всем мозги, что останется и видит перспективы. Он обнадежил клуб и руководство. Это как удар под дых, с моей точки зрения. Профессиональный тренер не должен так поступать. Команда сейчас выходит из отпуска, ее надо готовить, а кто этим будет заниматься? Может это и небольшая потеря с точки зрения стратегии, потому что пока что он себя ничем особым не проявил, но, тем не менее, он равный среди равных в России», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщил, что московский клуб в скором времени может объявить о прекращении сотрудничества с 49-летним итальянским тренером.

Ваноли тренирует красно-белых с декабря 2021-го. Вместе с ним команда выиграла БЕТСИТИ Кубок России в минувшем сезоне.