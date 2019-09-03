Водитель экс-игрока «Спартака» Фернанду арестован за провоз в Россию запрещенных веществ

46-летний бразилец Робсон Оливейра, работавший на экс-полузащитника «Спартака» Фернанду водителем, арестован за провоз в Россию запрещенных веществ, сообщает Globo Esporte. Уже полгода он ждет суда. Семья Фернанду, для которой предназначались таблетки, никак не помогла нанятому сотруднику. Футболист с женой заявили полиции, что ничего не знают о привезенных препаратах.

Робсон Оливейра попал в Россию благодаря своей подруге Симоне Баррос, которая получила приглашение о работе от матери жены футболиста. По прилету в Домодедово 10 февраля сотрудники службы безопасности аэропорта задержали пару. В их багаже обнаружили метадона гидрохлорид, запрещенный к обороту в России. Их отпустили, впоследствии мужчина был задержан 18 марта, когда он приехал в аэропорт для дачи объяснений вместе с Фернанду и его супругой. Его перевезли в СИЗО.

В анализах Робсона обнаружили следы кокаина. По версии следствия, мужчина провез запрещенные вещества для дальнейшей продажи. Семья Фернанду обещала помочь Робсону с оплатой адвоката. Рассмотрение дела возобновится 8 октября в Домодедовском городском суде Московской области. Робсону грозит до 25 лет тюрьмы.

Фернанду — в центре скандала. В Бразилии пишут, что его водитель попал в российскую тюрьму