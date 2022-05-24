Внесены изменения в лимит на легионеров в российском футболе

Министр спорта РФ Олег Матыцин 24 мая подписал приказ о внесении изменений в ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта «футбол», сообщает пресс-служба Минспорта.

Согласно приказу, в Тинькофф РПЛ увеличен разрешенный лимит на иностранных игроков. Изменения вступят в силу с сезона-2022/2023.

«Министерство спорта России поддержало предложения РФС по изменению лимита на легионеров. Теперь клубы премьер-лиги могут заявить до 13 иностранных игроков, но количество легионеров на поле останется неизменным — не более восьми. Решение принято после консультаций с экспертами и представителями футбольной отрасли. Документ уже направлен в Минюст на регистрацию», — отметил Олег Матыцин.

На протяжении двух последних лет клубам РПЛ было разрешено заявлять на сезон не более восьми иностранных футболистов.

Согласно приказу министра, в клубах первого дивизиона Футбольной национальной лиги общее количество легионеров останется неизменным (4 человека), а в ФНЛ-2 иностранным футболистам выступать запрещено.