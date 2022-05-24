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Внесены изменения в лимит на легионеров в российском футболе

Отдел футбола «СЭ»
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Министр спорта РФ Олег Матыцин 24 мая подписал приказ о внесении изменений в ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта «футбол», сообщает пресс-служба Минспорта.

Согласно приказу, в Тинькофф РПЛ увеличен разрешенный лимит на иностранных игроков. Изменения вступят в силу с сезона-2022/2023.

«Министерство спорта России поддержало предложения РФС по изменению лимита на легионеров. Теперь клубы премьер-лиги могут заявить до 13 иностранных игроков, но количество легионеров на поле останется неизменным — не более восьми. Решение принято после консультаций с экспертами и представителями футбольной отрасли. Документ уже направлен в Минюст на регистрацию», — отметил Олег Матыцин.

На протяжении двух последних лет клубам РПЛ было разрешено заявлять на сезон не более восьми иностранных футболистов.

Согласно приказу министра, в клубах первого дивизиона Футбольной национальной лиги общее количество легионеров останется неизменным (4 человека), а в ФНЛ-2 иностранным футболистам выступать запрещено.

РПЛ
ФНЛ
Олег Матыцин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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П
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Зенит

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