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Ахметов ответил на вопрос о будущем Березуцкого в ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пообщался с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем тренеров Алексея и Василия Березуцких в московском клубе.

«Будет ли продлен мой контракт? Пока не могу ничего сказать по поводу своего будущего в клубе. Уход Березуцкого? В команде никаких разговоров об этом нет. Наверное, в следующем сезоне можно ожидать тот же тренерский состав, но это вопрос к руководству», — сказал Ахметов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер отказался комментировать будущее Березуцких в клубе.

По итогам сезоне-2021/22 ЦСКА набрал 50 очков и занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

24 мая исполнительный комитет РФС принял решение сохранить действующий формат РПЛ с участием 16 клубов.

Ильзат Ахметов
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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Ростов – Динамо
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24.07 17:30
Химки – Зенит
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Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
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Кр. Советов – Ахмат
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Краснодар

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