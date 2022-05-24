Ахметов ответил на вопрос о будущем Березуцкого в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пообщался с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем тренеров Алексея и Василия Березуцких в московском клубе.

«Будет ли продлен мой контракт? Пока не могу ничего сказать по поводу своего будущего в клубе. Уход Березуцкого? В команде никаких разговоров об этом нет. Наверное, в следующем сезоне можно ожидать тот же тренерский состав, но это вопрос к руководству», — сказал Ахметов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер отказался комментировать будущее Березуцких в клубе.

По итогам сезоне-2021/22 ЦСКА набрал 50 очков и занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

24 мая исполнительный комитет РФС принял решение сохранить действующий формат РПЛ с участием 16 клубов.