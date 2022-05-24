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Сегодня, 21:04

Гусев поделился мнением о Кубке Лиги

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Телекомментатор Виктор Гусев в разговоре с «СЭ» оценил возможность организации Кубка лиги.

— Как относитесь к новому турниру — Кубку Лиги?

— Считаю, в нынешней ситуации — отличное предложение. Не от хорошей жизни, конечно, эта замена еврокубкам, но что делать! Мы привыкли следить за соперничеством ведущих клубов и много говорим, что им надо чаще играть между собой. Так вот формула Кубка РПЛ позволяет, скажем, «Спартаку» и ЦСКА встретиться между собой дополнительно 3-4 раза за сезон. Это с одной стороны. С другой, на групповой стадии при системе double elimination (аутсайдеры группы продолжают борьбу) никто не вылетает, то есть, все получают дополнительный шанс выиграть Кубок. Победить можно напрямую или через утешительный турнир, это неважно. Важно, что везде соблюдается спортивный принцип. Если под это будут найдены солидные призовые, думаю, противников у такого соревнования не будет. Хорошо и то, что в случае возвращения России в еврокубки, от Кубка можно будет отказаться, не создавая проблем с календарем.

Кубок Лиги может быть создан в связи с отстранением российских клубов от участия в еврокубков в сезоне-2022/23. Игры турнира могут проходить в еврокубковые даты.

РФС
Виктор Гусев
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Краснодар

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