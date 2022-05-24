Гусев поделился мнением о Кубке Лиги

Телекомментатор Виктор Гусев в разговоре с «СЭ» оценил возможность организации Кубка лиги.

— Как относитесь к новому турниру — Кубку Лиги?

— Считаю, в нынешней ситуации — отличное предложение. Не от хорошей жизни, конечно, эта замена еврокубкам, но что делать! Мы привыкли следить за соперничеством ведущих клубов и много говорим, что им надо чаще играть между собой. Так вот формула Кубка РПЛ позволяет, скажем, «Спартаку» и ЦСКА встретиться между собой дополнительно 3-4 раза за сезон. Это с одной стороны. С другой, на групповой стадии при системе double elimination (аутсайдеры группы продолжают борьбу) никто не вылетает, то есть, все получают дополнительный шанс выиграть Кубок. Победить можно напрямую или через утешительный турнир, это неважно. Важно, что везде соблюдается спортивный принцип. Если под это будут найдены солидные призовые, думаю, противников у такого соревнования не будет. Хорошо и то, что в случае возвращения России в еврокубки, от Кубка можно будет отказаться, не создавая проблем с календарем.

Кубок Лиги может быть создан в связи с отстранением российских клубов от участия в еврокубков в сезоне-2022/23. Игры турнира могут проходить в еврокубковые даты.