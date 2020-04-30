«Вместо Видича все ждали в «Спартаке» Кежмана»

Бывший пресс-атташе «Спартака» Владимир Шевченко рассказал, как проходила презентация новичка красно-белых Неманьи Видича.

— Федун ожидал от меня ярких презентаций игроков в «Голден Пэлас». Вроде не подвел его ни разу. Так вот первой такой презентацией была именно — Неманьи. Мы проанонсировали это меропритятие, пригласили прессу, но имя новичка держали в тайне до последнего. Среди журналистов, однако, упорно циркулировал слух, что это Матея Кежман. И вдруг я объявляю: «Внимание! Неманья Видич!» Вздох разочарования по залу и — тишина... Теперь смешно. А тогда наши мастера пера даже толком и не знали будущего лучшего защитника АПЛ! Кстати, еще раз аплодирую футбольному чутью Первака. Это его добыча! (Дмитрий Зеленов)

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