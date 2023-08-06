Петржела — о поражении «Зенита» от «Динамо»: «Ожидаемо. Личка — умница»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» поражение сине-бело-голубых в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

«Это было ожидаемо, потому что Личка супер-тренер. Он умница, знал, как играть с «Зенитом». Чемпионат будет очень интересный. Однако одно поражение ничего не значит. Все может случиться. «Зенит» не сдал свои позиции. Он все равно фаворит», — сказал Петржела «СЭ».

После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.

13 августа команда Семака сыграет с «Факелом» в 4-м туре РПЛ. «Динамо» в этот же день встретится с «Балтикой».