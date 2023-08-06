Прервалась серия домашних побед «Зенита» над московскими командами в РПЛ

«Зенит» проиграл «Динамо» в домашнем матче 3-го тура РПЛ — 2:3. Питерцы прервали серию без поражений московским командам.

Петербуржцы не проигрывали клубам из Москвы на своем поле в чемпионате России с 2017 года — тогда «Зенит» уступил «Локомотиву» со счетом 0:3.

«Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.

13 августа команда Семака сыграет с «Факелом» в 4-м туре РПЛ. «Динамо» в этот же день встретится с «Балтикой».