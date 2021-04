Влашич создает больше всех голевых моментов в чемпионате России

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич создает больше всех опасных моментов в Тинькофф РПЛ, сообщает статистический портал Opta 15 апреля.

По данным источника, 23-летний хорват в нынешнеем сезоне создал 67 опасных ситуаций у чужих ворот. На втором месте полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски (63 угрозы воротам), на третьем — защитник «Зенита» Дуглас Сантос (54).

Лучшим среди россиян в рейтинге является Артем Дзюба с показателем в 50 голевых моментов.

Отмечается, что Влашич и в прошлом сезоне был самым острым игроком чемпионата с 88 угрозами чужим воротам.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Влашич провел 23 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи.

