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Дуглас Сантос стал лучшим в РПЛ по точным передачам в штрафную

14:26
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос является лучшим в Тинькофф РПЛ по точным передачам в штрафную площадь соперников, сообщает Twitter лиги 15 апреля.

В нынешнем чемпионате 27-летний бразилец сделал 239 пасов в штрафную, 143 из которых были точными.

Всего в сезоне-2020/21 чемпионата России Сантос провел 24 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.

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