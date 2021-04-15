Дуглас Сантос стал лучшим в РПЛ по точным передачам в штрафную

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос является лучшим в Тинькофф РПЛ по точным передачам в штрафную площадь соперников, сообщает Twitter лиги 15 апреля.

В нынешнем чемпионате 27-летний бразилец сделал 239 пасов в штрафную, 143 из которых были точными.

Дуглас Сантос в этом сезоне #ТинькоффРПЛ

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?? 239 передач в штрафную

? 143 точные

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?? Лидер по обоим показателям

?#Зенит #Сантос pic.twitter.com/iIBtLP9Z8M — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 15, 2021

Всего в сезоне-2020/21 чемпионата России Сантос провел 24 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.