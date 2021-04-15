«Как видит Умярова ветеран «Фоджи». «Спартак» отреагировал на слова Шалимова об Умярове
15:29
«Спартак» в Twitter отреагировал на слова Игорь Шалимова о возрасте полузащитника красно-белых Наиля Умярова.
«Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран «Фоджи», — говорится в сообщении.
Напомним, в эфире «Матч ТВ» Шалимов заявил, что футболисту 25 лет. На самом деле игроку молодежной сборной России — 20 лет.
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