«Как видит Умярова ветеран «Фоджи». «Спартак» отреагировал на слова Шалимова об Умярове

«Спартак» в Twitter отреагировал на слова Игорь Шалимова о возрасте полузащитника красно-белых Наиля Умярова.

«Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран «Фоджи», — говорится в сообщении.

Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран «Фоджи» pic.twitter.com/w3790v4htq — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 15, 2021

Напомним, в эфире «Матч ТВ» Шалимов заявил, что футболисту 25 лет. На самом деле игроку молодежной сборной России — 20 лет.