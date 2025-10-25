Лукин — о праздновании гола в ворота «Крыльев Советов»: «Хотел с Челестини разделить эту победу»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин в разговоре со «СЭ» поделился эмоциями от своего гола в матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

— Почему побежал праздновать гол с Челестини? Просто эмоции. Фабио нам постоянно дает эмоции и просит отдавать тем же. Отдал ему дань уважения. Я ему благодарен за доверие. Хотел с ним разделить эту победу.

— Какие эмоции, что ты становишься основным игроком?

— Буду продолжать работать. Большое спасибо фанатам, которые верят в меня, и тренерскому штабу.

ЦСКА набрал 27 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ.