Владислав Тороп: «Акинфеев в общении обычный человек без какого-то апломба»

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп рассказал, какое впечатление на него произвел Игорь Акинфеев.

— Каково вообще 16-летнему в ежедневном режиме работать и общаться с Акинфеевым?

— Об этом надо меньше думать, иначе голова может взорваться! Но этот опыт просто бесценный. Он постоянно подсказывает в тренировках, помогает мне устранять недочеты. В общении он обычный человек, без какого-то апломба. Я понимаю, что могу к нему обратиться по любому вопросу, и он подскажет — будь то футбольная тема или бытовая. Ощущать его поддержку просто невероятно, — цитирует вратаря официальный сайт ЦСКА.

16-летний вратарь в текущем сезоне провел семь матчей в молодежном первенстве России, пропустил десять мячей и один раз отыграл на ноль.