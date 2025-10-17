Радимов ответил критикам «Зенита»: «В РПЛ успешно выступают более 30 воспитанников питерского клуба»

Бывший капитан «Зенита», обладатель Кубка УЕФА-2008 в составе сине-бело-голубых Владислав Радимов прокомментировал «СЭ» критику в адрес невского клуба со стороны экс-президента «Локомотива» Николая Наумова.

Тот в интервью изданию «Спорт день за днем» заявил, что «Семак берет перспективных российских игроков из других клубов, потому что своя школа не работает. Игроков 600-650, наверное, воспитывается и ни одного игрока не воспитали. Ни одного! Это показатель!».

— Некоторые комментарии, просто не могу понять. Я уже неоднократно это говорил и могу повторить еще раз: при Семаке «Зенит» завоевал чемпионство шесть раз подряд — счастливы болельщики, в восторге город, — заметил Радимов. — А тем, кто критикует, советую — совсем не трудно посмотреть, что выиграл «Локомотив» — ничего. И скажу, что за это время десятки пацанов из Петербурга увидели большой футбол, прошли путь от юношей до космической «Газпром Арены», а сейчас успешно выступают в РПЛ. Да, в других клубах тоже. Кстати, советую обратить внимание на количество воспитанников «Зенита» в РПЛ — более 30! А у «Локо» 20 соберем? Лучше, чтобы каждый занимался своим делом.

Сейчас в «Зените» выступают пять своих воспитанников, а всего в РПЛ — 36.