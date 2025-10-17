Радимов ответил критикам «Зенита»: «В РПЛ успешно выступают более 30 воспитанников питерского клуба»
Бывший капитан «Зенита», обладатель Кубка УЕФА-2008 в составе сине-бело-голубых Владислав Радимов прокомментировал «СЭ» критику в адрес невского клуба со стороны экс-президента «Локомотива» Николая Наумова.
Тот в интервью изданию «Спорт день за днем» заявил, что «Семак берет перспективных российских игроков из других клубов, потому что своя школа не работает. Игроков 600-650, наверное, воспитывается и ни одного игрока не воспитали. Ни одного! Это показатель!».
— Некоторые комментарии, просто не могу понять. Я уже неоднократно это говорил и могу повторить еще раз: при Семаке «Зенит» завоевал чемпионство шесть раз подряд — счастливы болельщики, в восторге город, — заметил Радимов. — А тем, кто критикует, советую — совсем не трудно посмотреть, что выиграл «Локомотив» — ничего. И скажу, что за это время десятки пацанов из Петербурга увидели большой футбол, прошли путь от юношей до космической «Газпром Арены», а сейчас успешно выступают в РПЛ. Да, в других клубах тоже. Кстати, советую обратить внимание на количество воспитанников «Зенита» в РПЛ — более 30! А у «Локо» 20 соберем? Лучше, чтобы каждый занимался своим делом.
Сейчас в «Зените» выступают пять своих воспитанников, а всего в РПЛ — 36.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|18
|8
|2
|50-18
|62
|
2
|Краснодар
|27
|18
|6
|3
|55-21
|60
|
3
|Локомотив
|28
|13
|11
|4
|52-36
|50
|
4
|Спартак
|28
|14
|6
|8
|45-38
|48
|
5
|Балтика
|28
|11
|13
|4
|37-18
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|13
|6
|9
|39-31
|45
|
7
|Рубин
|28
|11
|9
|8
|26-26
|42
|
8
|Динамо
|28
|10
|9
|9
|47-38
|39
|
9
|Ахмат
|27
|8
|8
|11
|31-37
|32
|
10
|Ростов
|28
|7
|9
|12
|22-30
|30
|
11
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|31-48
|29
|
12
|Акрон
|27
|6
|9
|12
|33-45
|27
|
13
|Оренбург
|27
|6
|8
|13
|27-38
|26
|
14
|Динамо Мх
|28
|5
|9
|14
|18-36
|24
|
15
|Пари НН
|27
|6
|4
|17
|23-44
|22
|
16
|Сочи
|27
|5
|3
|19
|24-56
|18
|1.05
|17:00
|Кр. Советов – Спартак
|2 : 1
|1.05
|19:30
|Локомотив – Динамо
|1 : 1
|2.05
|14:00
|Динамо Мх – Ростов
|1 : 2
|2.05
|16:30
|Балтика – Рубин
|0 : 1
|2.05
|19:00
|ЦСКА – Зенит
|1 : 3
|3.05
|14:30
|Сочи – Оренбург
|- : -
|3.05
|17:00
|Акрон – Краснодар
|- : -
|3.05
|19:30
|Ахмат – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|23
|1
|4
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|26
|1
|3
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|25
|1
|2