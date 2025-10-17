17 октября 2025, 14:39

Радимов ответил критикам «Зенита»: «В РПЛ успешно выступают более 30 воспитанников питерского клуба»

Егор Сергеев
корреспондент

Бывший капитан «Зенита», обладатель Кубка УЕФА-2008 в составе сине-бело-голубых Владислав Радимов прокомментировал «СЭ» критику в адрес невского клуба со стороны экс-президента «Локомотива» Николая Наумова.

Тот в интервью изданию «Спорт день за днем» заявил, что «Семак берет перспективных российских игроков из других клубов, потому что своя школа не работает. Игроков 600-650, наверное, воспитывается и ни одного игрока не воспитали. Ни одного! Это показатель!».

— Некоторые комментарии, просто не могу понять. Я уже неоднократно это говорил и могу повторить еще раз: при Семаке «Зенит» завоевал чемпионство шесть раз подряд — счастливы болельщики, в восторге город, — заметил Радимов. — А тем, кто критикует, советую — совсем не трудно посмотреть, что выиграл «Локомотив» — ничего. И скажу, что за это время десятки пацанов из Петербурга увидели большой футбол, прошли путь от юношей до космической «Газпром Арены», а сейчас успешно выступают в РПЛ. Да, в других клубах тоже. Кстати, советую обратить внимание на количество воспитанников «Зенита» в РПЛ — более 30! А у «Локо» 20 соберем? Лучше, чтобы каждый занимался своим делом.

Сейчас в «Зените» выступают пять своих воспитанников, а всего в РПЛ — 36.

Владислав Радимов
ФК Зенит
Николай Наумов
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 18 8 2 50-18 62
2
 Краснодар 27 18 6 3 55-21 60
3
 Локомотив 28 13 11 4 52-36 50
4
 Спартак 28 14 6 8 45-38 48
5
 Балтика 28 11 13 4 37-18 46
6
 ЦСКА 28 13 6 9 39-31 45
7
 Рубин 28 11 9 8 26-26 42
8
 Динамо 28 10 9 9 47-38 39
9
 Ахмат 27 8 8 11 31-37 32
10
 Ростов 28 7 9 12 22-30 30
11
 Кр. Советов 28 7 8 13 31-48 29
12
 Акрон 27 6 9 12 33-45 27
13
 Оренбург 27 6 8 13 27-38 26
14
 Динамо Мх 28 5 9 14 18-36 24
15
 Пари НН 27 6 4 17 23-44 22
16
 Сочи 27 5 3 19 24-56 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.05 17:00 Кр. Советов – Спартак 2 : 1
1.05 19:30 Локомотив – Динамо 1 : 1
2.05 14:00 Динамо Мх – Ростов 1 : 2
2.05 16:30 Балтика – Рубин 0 : 1
2.05 19:00 ЦСКА – Зенит 1 : 3
3.05 14:30 Сочи – Оренбург - : -
3.05 17:00 Акрон – Краснодар - : -
3.05 19:30 Ахмат – Пари НН - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 15
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 23 1 4
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 26 1 3
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 25 1 2
Вся статистика

