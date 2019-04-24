Владислав Радимов: "Положа руку на сердце – не могу пожелать Хохлову поражения"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Динамо", который пройдет в среду в Санкт-Петербурге.
– Вы очень эмоционально отреагировали на победу в Краснодаре у себя в Твиттере. Уже празднуете золото?
– Это был важный матч, сделан огромный шаг к чемпионству, но праздновать можно будет, когда его оформят официально. Но если реально – "Зенит" без пяти минут чемпион.
Мы чемпионы , мы чемпионы , мы чемпионы !!!!!! Единожды присягнув -до смерти стоять ... Вам, Москвичи, этого не понять 💪💪😘😘Город над Вольной Невой, где болеют за Зенит родной!!!!! 🥇🏆Семак 😘😘😘😘😘😘гуляеммммммм!!!!! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик ✌️😜😘😂– Владислав Радимов (@radimov02) 20 апреля 2019 г.
– Есть кто-то, кто может помешать ему взять титул?
– Теоретически, по очкам – "Локомотив" и "Краснодар".
– Как вам кажется, чего не хватило краснодарцам?
– Думаю, опыта игры в таких матчах. У зенитовцев его было больше, вот они и победили. Но игра была интересная, равная, могло качнуться туда-сюда.
– Ждали, что Дзюба проявит себя именно в этой встрече?
– Он – игрок стартового состава, от него всегда ждешь голов. В нужный момент он забил – отлично.
– Еще о вашем твиттере – после игры "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" вы предположили, что приз в номинации "матч года" можно вручать досрочно. После Краснодара изменили бы решение?
– Здесь немного другая история, другой уровень. Условно, матч года в России – наверное, "Краснодар" – "Зенит". А там все-таки Лига чемпионов, четвертьфинал, который смотрела вся Европа. Думаю, когда "Зенит" сыграет такой матч в Лиге чемпионов, то мы все так и будем говорить.
– 1999 год вы провели в "Динамо". Что скажете про московский клуб в этом сезоне?
– Если брать исполнителей, короткую скамейку, то, по-моему, Хохлов делает все, что возможно. При том, что игры, которые я видел, довольно-таки симпатичные.
– Хохлов сумеет сохранить клуб в премьер-лиге?
– Напрямую они не вылетят точно. Если чуть-чуть будет удачи, то точно сохранит. Ведь в некоторых матчах, где они пробивали по 30 с лишним раз по воротам и забивали всего один мяч – это несчастье полное.
– Чего ждете от встречи "Зенита" с бело-голубыми в среду?
– То, что "Динамо" не сдастся без боя – это понятно, будет не самый легкий матч. Просто "Зенит" сейчас на коне – после важной победы уверенность, кураж, хочется играть и играть. Сложно будет динамовцам на чужом поле. Думаю, "Зенит" – явный фаворит.
– Разве после такого выплеска эмоций в субботу нет риска, что зенитовцам не хватит их на "Динамо"?
– Мне кажется, наоборот. Подобные матчи лишь добавляют желания.
– При этом в первом круге москвичи победили. Что может помочь им повторить успех?
– Только командно противопоставить что-то петербуржцам. Понятно, что в индивидуальном плане "Зенит" превосходит "Динамо".
– Семак и Хохлов – ваши близкие друзья. Будете болеть за ничью?
– Скажу так – если эта ничья поможет Хохлову спастись, а Семак в итоге станет чемпионом, пусть будет ничья. Честно, положа руку на сердце – не могу пожелать Хохлову поражения. (Егор Бычков)
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