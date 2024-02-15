Бывший нападающий «Факела» Долгов сыграет за ЦСКА в товарищеском матче с «Родиной»

Воспитанник академии «Локомотива» и бывший нападающий «Факела» Александр Долгов находится на просмотре в ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.

Также источник отмечает, что на турецком сборе московской команды футболист должен принять участие в контрольном матче против «Родины», с которой ранее тренировался в ОАЭ. Игра состоится 16 февраля и пройдет в закрытом формате по инициативе красно-синих.

В текущем сезоне 25-летний Долгов провел 9 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 голом. С начала февраля он находится без клуба.

По итогам 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками. Команду на данный момент возглавляет Владимир Федотов.