Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» (4:1) во втором туре РПЛ.

«Счет громкий. Про перипетии ничего сказать не могу. Конечно, этим результатом я очень доволен. Видно «Краснодар» уже не тот, что был раньше. Потому что в гостях так выигрывать — это что-то необычное», — сказал Пресняков корреспонденту «СЭ» Полине Николаевой.

«Спартак» набрал четыре очка и догнал «Зенит» в турнирной таблице, который идет на втором месте.

В следующем туре красно-белые 31 июля на своем поле примут «Оренбург».