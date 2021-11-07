Пресняков: «Что же Дзюба не распихал всех в штрафной? Видимо, расслабился после рекорда»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» оценил результат матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Зенит» (0:0).
«А что же Дзюба не забил, выйдя со стартового состава? Он же обязан был распихать всех в штрафной как в матче с «Крыльями». Может быть, он уже выполнил свое предназначение, расслабился, став рекордсменом. А ничья ни на что не влияет. «Зенит» действительно сильнее всех остальных по составу. Удивителен момент, что не удалили Ракицкого. Следующий матч у них с «Нижним Новгородом», я понимаю, если бы играли с кем-то из топ-клубов. Такой ведь технический прием с карточками тоже существует. Судья тоже человек, видимо, не углядел», — сказал Пресняков «СЭ».
После 14 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ (30). «Урал» идет на последней строчке (11).
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