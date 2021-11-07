«Повреждение оказалось серьезнее». Слуцкий рассказал о травме Самошникова
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» рассказал о травме защитника казанцев Ильи Самошникова.
«В концовке матча с ЦСКА он получил травму голеностопа. Думали, что обойдется только гематомой. Но, к сожалению, повреждение оказалось серьезнее. Поэтому он не попал в заявку на матч.
Деспотович? Когда мы имеем дело с длинной травмой, тем более, с рецидивом, то сложно давать прогнозы. Надеюсь, что после паузы на игры сборной смогу сказать точнее», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
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