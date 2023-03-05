Пономарев: «ЦСКА готов бороться за призовое место»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о шансах красно-синих войти в топ-3 РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«ЦСКА готов бороться за призовое место. Конечно, команда не сможет навязать борьбу «Зениту». Питерский клуб уже далеко оторвался от преследователей. Армейцы не смогут рассчитывать на первое место в чемпионате. А вот, войти в тройку лучших ЦСКА вполне может. У команды очень хороший состав игроков и есть настрой на борьбу. После кубковых матчей я вижу, что команда однозначно готова к чемпионату России», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

ЦСКА располагается на 6-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 29 очков за 17 матчей.

Лидером РПЛ является «Зенит» с 45 очками. Второе место занимает «Спартак», отставая на 8 очков от питерской команды. Замыкает тройку лидеров «Ростов» с 35 очками за 18 матчей.