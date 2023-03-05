Первый тренер Дзюбы — о хет-трике «Ростову»: «Матч против Карпина был дополнительной мотивацией для Артема»

Первый тренер Артема Дзюбы Александр Шупляков прокомментировал хет-трик российского форварда в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

«Я очень рад. Дальше — лучше! Уверен, что Артем будет прибавлять. Видно, что в «Локомотиве» хорошая атмосфера, главный тренер ему доверят. Плюс, Артем находится в очень хорошей физической форме. Не часто бывает, что все эти факторы совпадают. Важно отметить, что матч был против Карпина. Это послужило дополнительной мотивацией для Артема», — сказал Шупляков «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. 34-летний форвард подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.

Голы в ворота «Ростова» стали для него дебютными за команду: в предыдущих двух встречах со «Спартаком» в Кубке России футболист не отличился результативными действиями.