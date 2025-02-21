Пономарев: «ЦСКА правильно отдал «Зениту» Зделара, таких футболистов полно в каждом клубе»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал переход Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

21 февраля петербуржцы объявили о переходе 29-летнего серба. Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.

«Да правильно сделали, что отдали. У нас в футбольной школе таких Зделаров полно. Человек провел почти сто матчей и забил один гол — куда это годится? Тихоход одним словом. В Питере уже есть один наш такой — Ахметов. Они оба могут выдать пас, но не более. Забивать не умеют, врываться тоже. В каждой команде есть такие футболисты. А зачем он «Зениту», понять не могу. Может, его попросили или рекомендовали согласиться на трансфер. Или агент подсуетился. Сейчас же все агенты устраивают, переняли мы эту дурацкую практику. Гнать надо этих агентов к чертовой матери. Они как маленькие рыбки, которые плавают за акулой и доедают то, что она не съела», — приводит слова Пономарева «ВсеПроСпорт».