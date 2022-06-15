Ветеран ЦСКА Пономарев об уходе Березуцких: «Испортили карьеру. Кто их теперь возьмет?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе братьев Березуцких из тренерского штаба клуба.

«Руководство поторопилось, когда назначало их. Нельзя было ставить молодых ребят на главную команду. Я говорил Бабаеву взять им какого-то наставника. Они не набили себе шишек, не работали в командах ниже уровнем. Им следовало поработать 2-3 года, чтобы сменилось поколение футболистов, с которыми они играли. Это обязательное условие. Тогда бы они набрались опыта, а так только испортили себе карьеру. Кто их теперь возьмет?», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Под его руководством красно-синие заняли пятое место в Тинькофф РПЛ и дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России.