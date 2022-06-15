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Ветеран ЦСКА Пономарев об уходе Березуцких: «Испортили карьеру. Кто их теперь возьмет?»

Пономарев отреагировал на новость об уходе братьев Березуцких из ЦСКА
Читать «СЭ» в
Алексей и Василий Березуцкие.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе братьев Березуцких из тренерского штаба клуба.

«Руководство поторопилось, когда назначало их. Нельзя было ставить молодых ребят на главную команду. Я говорил Бабаеву взять им какого-то наставника. Они не набили себе шишек, не работали в командах ниже уровнем. Им следовало поработать 2-3 года, чтобы сменилось поколение футболистов, с которыми они играли. Это обязательное условие. Тогда бы они набрались опыта, а так только испортили себе карьеру. Кто их теперь возьмет?», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Под его руководством красно-синие заняли пятое место в Тинькофф РПЛ и дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России.

Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
3
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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