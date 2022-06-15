Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Владимира Федотова с поста главного тренера команды.

«Федотов — замечательный тренер! Наша команда провела с ним отличное время. Я могу говорить о нем только самые хорошие слова. С ним было очень приятно работать. Думаю, он сам знает, где ему будет лучше. В любом случае, желаю Владимиру удачи в дальнейшей его карьере. Ну, а мы смотрим дальше, только вперед! У нас новый тренер, новый чемпионат. Посмотрим, как все сложится» — сказал Нобоа «СЭ».

15 июня ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера команды. Срок контракта с 55-летним россиянином не уточняется.

В сезоне-2021/22 сочинцы под руководством Федотова заняли второе место в чемпионате России.