ЦСКА представил Федотова роликом в стиле «Людей Икс»: «Добро пожаловать, Профессор»

ЦСКА презентовал нового главного тренера команды Владимира Федотова роликом в стиле заставки мультсериала «Люди Икс».

В видео под музыку из заставки мультфильма показана нарезка лучших моментов с участием футболистов красно-синих.

В конце ролика появляется изображение Федотова в виде лидера «Людей Икс», профессора Ксавье.

Владимир Федотов и футболисты ЦСКА в образе персонажей из мультсериала «Люди Икс». ПФК ЦСКА

«Добро пожаловать, Профессор!» — говорится в описании к видео.

Сегодня, 15 июня ЦСКА объявил о назначении Федотова на пост главного тренера команды. Предыдущей командой 55-летнего российского специалиста был «Сочи». Вместе с сочинцами Федотов стал серебряным призером чемпионата России-2021/22.