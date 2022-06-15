Ветеран ЦСКА Пономарев о назначении Федотова: «В клубе клюнули на его второе место и думают, что он справится»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера армейского клуба.

«Армейцы клюнули на то, что он занял второе место и думают, что он справится. В ЦСКА игроки более авторитетные, чем те, с кем он работал до этого. Здесь ни на кого не гаркнешь особенно. Конечно, он заслужил свое назначение, но пока его нельзя рассматривать как выдающегося тренера. Он здорово рискует, но делает это за большие деньги», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Владимир Федотов возглавлял «Сочи» с января 2020 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством завоевала серебряные медали чемпионата России. На посту главного тренера ЦСКА он заменит Алексея Березуцкого.