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Ветеран ЦСКА Пономарев о назначении Федотова: «В клубе клюнули на его второе место и думают, что он справится»

Ветеран ЦСКА Пономарев считает, что Федотова нельзя рассматривать как выдающегося тренера
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера армейского клуба.

«Армейцы клюнули на то, что он занял второе место и думают, что он справится. В ЦСКА игроки более авторитетные, чем те, с кем он работал до этого. Здесь ни на кого не гаркнешь особенно. Конечно, он заслужил свое назначение, но пока его нельзя рассматривать как выдающегося тренера. Он здорово рискует, но делает это за большие деньги», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Владимир Федотов возглавлял «Сочи» с января 2020 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством завоевала серебряные медали чемпионата России. На посту главного тренера ЦСКА он заменит Алексея Березуцкого.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
3
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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