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Бабаян назвал причины своего ухода из тренерского штаба ЦСКА

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал о причинах того, почему он решил покинуть тренерский штаб армейцев.

«После окончания сезона я сказал, что планирую покинуть тренерский штаб ЦСКА. Руководство в тот момент попросило не спешить и подумать две-три недели. Но сейчас для меня важно сделать следующий шаг в карьере.

Я хорошо поработал в качестве ассистента в большом клубе, познакомился с новыми людьми и изучил чемпионат России изнутри. Это очень важный и полезный опыт», — цитирует Бабаяна «Чемпионат».

Он также сообщил, что хочет сделать паузу, так как хочет развиваться и идти даль в своей тренерской карьере.

Ранее ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды. Вместе с ним тренерский штаб покинул его брат Василий, а также Григорий Бабаян, который работал в московском клубе с лета 2021 года.

 

 
Источник: https://www.championat.com/football/news-4726263-grigorij-babayan-obyasnil-pochemu-reshil-pokinut-trenerskij-shtab-cska.html
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