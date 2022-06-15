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Сегодня, 11:20

Алдонин считает, что у Федотова есть все основания для успешной работы в ЦСКА

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Алдонин .
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера клуба.

«Сложно сказать, сможет ли Федотов добиться результата в ЦСКА. Да, он показал хороший результат с «Сочи». Видно, что высокое место достигнуто благодаря работе тренера. Есть все основания, чтобы продуктивно работать и в ЦСКА. Хочу пожелать удачи Федотову и поблагодарить братьев Березуцких за их работу. Было интересно смотреть на команду. В весеннем старте было одержано много побед, но чего не хватило в дальнейшем, трудно сказать. Понятно, что у клуба есть амбициозные задачи и планы, которые всегда ориентированы на победу в чемпионате. Не все у них получились, но на команду было интересно смотреть», — сказал Алдонин «СЭ».

На посту главного тренера ЦСКА он заменил Алексея Березуцкого.

Федотов возглавлял «Сочи» с января 2020 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством завоевала серебряные медали чемпионата России.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Евгений Алдонин
ФК ЦСКА (Москва)
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Контракт Федотова с ЦСКА рассчитан на три года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

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Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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