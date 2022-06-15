Алдонин считает, что у Федотова есть все основания для успешной работы в ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера клуба.

«Сложно сказать, сможет ли Федотов добиться результата в ЦСКА. Да, он показал хороший результат с «Сочи». Видно, что высокое место достигнуто благодаря работе тренера. Есть все основания, чтобы продуктивно работать и в ЦСКА. Хочу пожелать удачи Федотову и поблагодарить братьев Березуцких за их работу. Было интересно смотреть на команду. В весеннем старте было одержано много побед, но чего не хватило в дальнейшем, трудно сказать. Понятно, что у клуба есть амбициозные задачи и планы, которые всегда ориентированы на победу в чемпионате. Не все у них получились, но на команду было интересно смотреть», — сказал Алдонин «СЭ».

На посту главного тренера ЦСКА он заменил Алексея Березуцкого.

Федотов возглавлял «Сочи» с января 2020 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством завоевала серебряные медали чемпионата России.