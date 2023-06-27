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Обедзинский: «Кузяев хочет уходить в «Бешикташ», потому что из «Зенита» устроили сборную Бразилии»

Обедзинский прокомментировал информацию о вероятном переходе" Кузяева в «Бешикташ»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский прокомментировал информацию о вероятном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в стамбульский «Бешикташ».

«Пусть уходит Кузяев в «Бешикташ», если хочет. Но надо десять раз подумать, перед тем как покидать «Зенит». Я это по своему опыту знаю. Сиди спокойно и не дергайся — а я дернулся из «Зенита» в свое время. Наверно, Кузяев не хочет оставаться, потому что ему тяжело конкурировать за место в основном составе. Из «Зенита» же устроили сборную Бразилии — зачем вот оно нужно?» — приводит слова Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что Кузяев перейдет в «Бешикташ» в случае согласования трансфера с главным тренером команды Шенолом Гюнешем.

Действующий контракт российского футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Он выступает за сине-бело-голубых с лета 2017 года. В минувшем сезоне Кузяев провел 38 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005178765_obedzinskiy_kuzyaev_hochet_uhodit_v_beshiktash_potomu_chto_iz_zenita_ustroili_sbornuyu_brazilii
Далер Кузяев
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