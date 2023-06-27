Кавазашвили: «Кофрие мне не запомнился своей игрой за «Спартак»
Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал продажу московским клубом защитника Максимилиана Кофрие в «Клермон».
«Кофрие мне не запомнился своей игрой. Футболистов запоминают по сильным качествам. Но я даже не вспомню, какие у него были сильные качества. Уверен, что руководство «Спартака» наблюдало или получало информацию из Франции о том, как Кофрие играл в футбол. Если его продали, то значит, что он не нужен. Значит, наблюдение за его игрой во Франции показало, что он не подойдет команде. То, что сейчас делается в «Спартаке», я более чем уверен в том, что это делается с целью оздоровления состава», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.
Красно-белые объявили о продаже 26-летнего бельгийца во вторник, 27 июня. В «Спартаке» футболист играл с сентября 2021 года по август 2022 года и провел 26 матчей. Вместе с командой он занял первое место в группе Лиги Европы и выиграл Кубок России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -