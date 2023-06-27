Кавазашвили: «Кофрие мне не запомнился своей игрой за «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал продажу московским клубом защитника Максимилиана Кофрие в «Клермон».

«Кофрие мне не запомнился своей игрой. Футболистов запоминают по сильным качествам. Но я даже не вспомню, какие у него были сильные качества. Уверен, что руководство «Спартака» наблюдало или получало информацию из Франции о том, как Кофрие играл в футбол. Если его продали, то значит, что он не нужен. Значит, наблюдение за его игрой во Франции показало, что он не подойдет команде. То, что сейчас делается в «Спартаке», я более чем уверен в том, что это делается с целью оздоровления состава», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

Красно-белые объявили о продаже 26-летнего бельгийца во вторник, 27 июня. В «Спартаке» футболист играл с сентября 2021 года по август 2022 года и провел 26 матчей. Вместе с командой он занял первое место в группе Лиги Европы и выиграл Кубок России.